Teenie-Räuber (13) saß beim Mäci

Noch nicht strafmündig ist dieser junge Syrer, aber bereits mehrfach amtsbekannt.

Wien. Saturday Night Fever 2023: Während andere Kids in diesem Alter im Bett liegen und unter der Bettdecke höchstens heimlich mit dem Handy zocken, bleiben andere unbeaufsichtigt draußen und verabreden sich zum Überfall. So überfielen ein 13-jähriger Syrer und zwei Komplizen kurz vor 23 Uhr am Franz-Josefs-Kai einen 18-Jährigen, bedrohten ihn mit dem Messer und schlugen ihm die Faust ins Gesicht. Das Trio raubte eine Umhängetasche, Bargeld, den Reisepass des Opfers sowie dessen Handy.

Aus Obhut der MA 11 wieder ausgebüxt

Donaukanal. Die Polizei erwischte den Teenie-Syrer im Mäci-Schnellimbiss am Schwedenplatz. Der Bub hatte das geraubte Smartphone und ein Messer bei sich. Die Beamten übergaben den amtsbekannten Nachwuchs-Intensivstraftäter einem Krisenzentrum der Stadt. Noch in derselben Nacht entfleuchte der Bursche der Obhut der MA 11 und bedrohte um 5.15 Uhr am Donaukanal beim Szenelokal Flex mit einer Spielzeugpistole einen Passanten. Als die Polizei seiner kurz darauf habhaft wurde, hatte er Cannabis sowie eine Banko­matkarte (von einem weiteren Coup) eingesteckt. Er wurde erneut dem Jugendamt übergeben.