Am Mittwoch eröffnet das Adventdorf am Maria-Theresien-Platz. Alle Big Player folgen.

Wien. Die Weihnachtsmärkte etwa Am Hof oder am Stephansplatz sowie das Weihnachtsdorf am Campus der Uni Wien laden schon zu Punsch & Co.

Doch diese Woche legen auch die Big Player der Adventmärkte in der Hauptstadt los: Schon am Mittwoch eröffnet am Maria-Theresien-Platz das legendäre Adventdorf „ZwideMu“, zwischen den Museen.

Start für Hotspot der jüngeren Wiener Szene

Im imperialen Ambiente zwischen dem Kunst- und Naturhistorischen Museum lockt das Weihnachtsdorf mit seinen 72 Ständen mit rustikalem Kunsthandwerk, handgefertigtem Weihnachtsschmuck und kleinen Andenken.

Die stimmungsvolle Adventbeleuchtung verwandelt die imperiale Kulisse direkt an der Wiener Ringstraße in eine märchenhafte Weihnachtswelt – hier trifft sich die jüngere Punsch-Generation der City.

Stimmung und Pracht bei den Adventmärkten

Donnerstag folgt die romantische Location in den Blumengärten Hirschstetten mit Adventmarkt und einer Weihnachtsblumenschau.

Freitag startet das Weihnachtsdorf mit der schönsten Aussicht über die City: Vor dem Schloss Belvedere gibt es Punsch, Maroni und jede Menge Kunsthandwerk.

Samstag legen dann die großen Drei der Advent-Events in Wien los:

Christkindlmarkt. Der Wiener Weihnachtstraum startet mit neuem Öko-Konzept am Rathausplatz und 3.000 m2 Eisfläche beim kleinen Eistraum.

„Prater rockt“ ist das Motto des heurigen Wintermarkts am Riesenradplatz, der bis 8. Jänner läuft.

Schloss Schönbrunn zelebriert ebenfalls ab Samstag den Kultur- und Weihnachtsmarkt – ein Top-Tipp.