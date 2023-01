Toter bei Wohnungsbrand in Wien-Josefstadt

Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte die leblose Person. Es dürfte sich um den Wohnungsmieter handeln.

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Josefstadt ist am Freitagvormittag der Wohnungsinhaber ums Leben gekommen, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Die Einsatzkräfte waren gegen 10.00 Uhr verständigt worden und mit sechs Fahrzeugen und 30 Helfern in der Kochgasse ausgerückt. Mit zwei Löschleitungen wurden die Flammen unter Atemschutz gelöscht.

Mit Hochleistungslüftern wurde das Stiegenhaus rauchfrei gehalten und die Nachbarwohnungen kontrolliert. In der Wohnung fanden die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten die leblose Person, brachten sie ins Freie und übergaben diese an die Wiener Berufsrettung. Deren Bemühungen bleiben leider erfolglos.