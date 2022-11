Verdächtiger kann sich an Messerattacke nicht mehr erinnern

Bei der Vernehmung gab der Tatverdächtige an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können.

Wien. Polizisten nahmen im Zuge ihres Streifendienstes am Samstagnachmittag am Urban-Loritz-Platz einen 46-jährigen rumänischen Staatsangehörigen wahr, der verdächtigt wird, dass er am Mittwoch, dem 2. November, einen 42-jährigen Mann in einer Wäscherei mit einem Messer attackiert habe und ihn dadurch am Rücken verletzt zu haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte das Messer, welches offenbar bei der Tat benutzt wurde, vorgefunden und sichergestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Festnahme des 46-Jährigen an.

