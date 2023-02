Versuchte Vergewaltigung: Polizei jagt diesen Mann

Wer kennt diesen Mann? Die Wiener Polizei bittet um Hinweise.

Die Wiener Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Täter einer versuchten Vergewaltigung vom vergangenen Sommer am Karlsplatz. Der muskulöse Mann, der damals mit einem auffälligen ärmellosen Shirt bekleidet war, soll am 13. August versucht haben, eine Frau, die er auf einer Parkbank angesprochen hatte, in einem Gebüsch zu entkleiden und zu missbrauchen. Aufgrund heftiger Gegenwehr des Opfers ließ er von ihr ab und flüchtete. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Zwei Zeugen sahen den Mann weglaufen. Nun wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Überwachungsbilder mit dem Verdächtigen veröffentlicht. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43310 erbeten.

Der Gesuchte ist 1,65 bis 1,75 groß, muskulös und trug seine dunklen Haare damals zu einem Knödel zusammengebunden ("Man Bun"). Er hatte einen kurzen Bart und eine Tätowierung am rechten Unterarm und sprach laut Polizei relativ gut Deutsch.