Vier Kellerbrände in der Wiener Wohnhausanlage

Wien. Die Wiener Feuerwehr hat in der Nacht auf Mittwoch in der Wohnhausanlage am Rennbahnweg in der Donaustadt Kellerbrände bei vier verschiedenen Stiegen gelöscht. Laut Sprecher Jürgen Figerl wurde aufgrund der Größe des Objekts Alarmstufe 2 ausgelöst, man rückte um 3.30 Uhr mit 16 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften aus. Die Brände waren unter Atemschutz rasch gelöscht, es kam zu leichten Verrauchungen, aber keinen Verletzten. Laut Polizei stehe man bei den Ermittlungen am Beginn.