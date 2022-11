Wenn Sie diesen Mann sehen, rufen Sie die Polizei

Wer kennt diesen Mann? Die Wiener Polizei bittet um Hinweise.

Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht, einen Raub in einem Zug begangen zu haben. Der Tatverdächtige soll am 16. Juni um 04:40 Uhr in Wien-Praterstern zugestiegen sein. Anschließend soll es zu einem Streitgespräch zwischen dem Unbekannten und zwei 18-Jährigen gekommen sein

In weiterer Folge soll es zu einer Rangelei und auch zu Fußtritten des Tatverdächtigen gegen ein Opfer gekommen sein. Anschließend sollen die beiden 18-Jährigen den Forderungen des Mannes nachgekommen sein und ihm Bargeld übergeben haben.

Die Wiener Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 01-31310-62800.