Wien: 19-Jähriger bedrohte Passanten mit Messer

Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen, das Messer sichergestellt.

Wien-Meidling. Am Mittwoch um etwa 19.45 Uhr soll ein 19-jähriger österreichischer Staatsangehöriger mit einem Messer einen 38-jährigen Passanten bedroht haben, als dieser lediglich an ihm vorbeigegangen sei. Nachdem der 38-Jährige ruhig mit dem 19-Jährigen gesprochen habe, sei dieser in eine nahegelegene Unterkunft geflüchtet. Der 38-Jährige wandte sich an einen Betreuer der Unterkunft, der die Polizei verständigte.

Der 19-Jährige konnte von Polizisten der Polizeiinspektion Hufelandgasse in seinem Zimmer angetroffen werden. Der 19-Jährige händigte sogleich das Messer aus und zeigte sich geständig. Er habe sich durch den Passanten bedroht gefühlt, er könne sich sein Verhalten selbst nicht erklären.

