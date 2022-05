Wiener Lokal verlangt 5,20 € für Soda Zitron

Die Rekord-Teuerung macht immer mehr Österreichern zu schaffen. Wie die brandaktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für ÖSTERREICH zeigt, spüren bereits 71 Prozent der Menschen die Inflation. Teurer wird dabei etwa nicht nur das Tanken oder der Supermarkt-Einkauf, sondern etwa auch der Restaurantbesuch.

Einen echten Schreck erlebte nun ein Wiener, der im Strandcafé an der Alten Donau ein Sodau Zitron (0,5 Liter) bestellte. „Ich finde 5,20 für ein Soda Zitron für dieses Lokal unangemessen teuer“, empörte sich der Kunde auf Twitter und postete gleich auch ein Foto seiner Rechnung.

Weil ich mir keine Dopoelmoral und Feigheit unterstellen lassen will, hier nochmal meine Kritik am #StrandcafealteDonau:



Und extra für @sueverl, ich heiße Stefan Marent, Adresse gerne per DM. pic.twitter.com/0UONSRYDUT