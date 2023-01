Wiener Paketzusteller belästigte Kundin sexuell

Junge Frau erstattete Anzeige - 28-Jähriger geständig

Eine junge Frau ist vor zwei Wochen von einem Wiener Paketzusteller sexuell belästigt worden. Als der Mann am 10. Jänner der Frau in der Leystraße in der Brigittenau eine Postsendung zustellte, wurde er laut Polizei zunächst im Gespräch zudringlich. Danach hob der 28-Jährige die Kundin hoch und griff ihr auf das Gesäß. Die Frau wehrte sich, da ließ der Mann von ihr ab und ging davon. Sie erstattete Anzeige. Der Rumäne wurde festgenommen.

Kriminalbeamte nahmen den Verdächtigen am Dienstag fest, als er in seinem Zustellerfahrzeug im 20. Bezirk saß. Die Frau konnte den Mann zweifelsfrei wiedererkennen. Nach seiner Einvernahme, in der er sich geständig zeigte, wurde der 28-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.