Wiener TrIIIple als bestes Hochhaus der Welt ausgezeichnet

Die Hochhaus-Drillinge in Wien-Landstraße sind am Wochenende vom Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) als das beste Hochhaus der Welt ausgezeichnet worden.

Die Organisation prämierte speziell das klimaneutrale Heiz- und Kühlsystem, welches durch die Nutzung von Donauwasser und Windkraft autark und ohne die Verwendung fossiler Brennstoffe funktioniert. TrIIIple konnte sich dabei als einziges europäisches Projekt unter 34 Einreichung aus aller Welt durchsetzen. Um die drei Türme direkt am Donaukanal errichten zu können, hatte man im Vorfeld ein Stück der Flughafenautobahn A4 überbaut, sodass rund um die Türme eine neue Erholungsfläche geschaffen wurde. Die beiden nördlichen der rund 100 Meter hohen Türme werden für frei finanzierten Wohnraum genutzt, die Preise liegen zwischen 600.000 und 2,2 Millionen Euro. Der südliche Turm beinhaltet 670 "Mikro-Appartments", die an Studenten und Young Professionals vermietet werden.