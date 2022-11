'Wollte wissen was passiert': Bub (16) drohte mit Amoklauf an Schule

Einen schlechten Scherz erlaubte sich ein Junge (16), als er einen Amoklauf an einer Dornbirner Schule ankündigte. Wie es scheint, wurde die Schule wahllos ausgesucht. Die Polizei konnte den "Scherzkeks" ausforschen.

„Heute findet noch ein Amoklauf auf die Schule statt“, mit diesen Worten wurde der Polizeieinsatz durch die Schulleitung der Mittelschule in Dornbirn ausgelöst. Ein 16-jähriger Bub erlaubte sich einen Scherz und löste einen Großeinsatz aus. Der bizarre Grund: Der Bub aus Güssing im Burgenland hatte in letzter Zeit vermehrt Berichte über Amokläufe in den USA gesehen und wollte wissen, was in Österreich passiert, wenn ein Amoklauf angekündigt wird. Die Schule habe er wahllos ausgesucht, sie sollte sich nur weit weg vom eigenen Wohnort befinden.

Der 16-Jährige gab bei der Vernehmung auch an mehrere Schulen angerufen zu haben, könne sich aber nicht mehr erinnern, welche Schulen dies waren. Bei der durch die Staatsanwaltschaft Eisenstadt angeordneten Hausdurchsuchung konnten einige Datenträger sichergestellt werden. Eine Auswertung dieser Beweismittel soll nun zur Aufklärung weiterer Anrufe in Schulen dienen. Waffen oder gefährliche Gegenstände konnten bei der Durchsuchung nicht vorgefunden werden.

Der Bub wurde auf freiem Fuß angezeigt.