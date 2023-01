× Zwei brutale Morde im neuen Jahr lassen viele Fragen offen

Die Morde an zwei Männern in der ersten Jännerwoche geben Rätsel auf.

Wien. Das Jahr 2023 hat bereits in seinen Anfängen äußerst brutal begonnen. Zwei Morde an Männern wurden in der ersten Woche in Wien begangen. Die Taten sind noch immer ungelöst, die Täter noch immer auf der Flucht.

„In beiden Fällen laufen die Ermittlungen derzeit auf Hochtouren“, sagt Markus Dittrich, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Wien zu ­ÖSTERREICH. „Es gibt aktuell noch keine weiteren Erkenntnisse, die mit der Öffentlichkeit geteilt werden können“, so Dittrich.

Mord 1: Promi-Apotheker brutal erschlagen

Neujahrstat. Auch sieben Tage nach dem Mord an dem bekannten Wiener Apotheker Heinrich Burggasser sind viele Fragen offen. Der ehemalige Präsident der Apothekerkammer (2007 bis 2012) verbrachte die Silvesternacht zusammen mit einem befreundeten Pärchen. Um 0.30 Uhr verließ der 74-Jährige das Paar und ging nach Hause. Seine Freunde entdeckten am Neujahrstag um 11.40 Uhr die Leiche von Burggasser in seinem Haus, in dem sich auch die Apotheke befindet – er lebt seit dem Tod seiner Frau 2009 alleine. In etwas mehr als 11 Stunden muss sich der Mord ereignet haben. Wurde der alleinstehende Heinrich Burggaasser etwa verfolgt oder hatte der Täter sein Opfer zu Hause besucht? Der beliebte Apotheker wurde brutal erschlagen. Er erlitt tödliche Verletzungen im Kopf- und Brustbereich.

Opfer Heinrich Burggasser wurde zu Hause erschlagen.

In diesem Haus ereignete sich der Silvester-Mord.

Trauer. Der ehemalige Gesundheitsminister Alois Stöger kannte das Opfer sehr gut. „Er war ein „g’standener Sozialpartner, sehr beliebt und umgänglich“, erinnert sich Stöger. Er selbst und viele in Politik und Kammern trauern: „Ich bin tief betroffen, es ist schrecklich, was da passiert ist.“

Mord 2: Mann auf offener Straße erstochen

Drama. Der Vorfall in der Reinprechtsdorfer Straße in Wien Margareten schockiert die Bevölkerung. Der erst 24-jährige Ali A. wurde am Dienstagabend in der Nähe eines Kebab-Standes auf offener Straße getötet. Augenzeuge Hasan A. (41) beobachtete die furchtbaren Szenen. Das Opfer lernte er vor dem Mord beim Kebab-Stand kennen. Nur kurze Zeit später hätte der Augenzeuge Schreie gehört. „Ich rannte zu Ali hin­über und sah einen Mann mit Bart und Haube davonlaufen“, sagt Hasan A. zu ÖSTERREICH.

Das Opfer torkelte danach zur Straße und brach plötzlich zusammen. „Er schlug mit dem Kopf am Boden auf“, beschreibt der 41-Jährige weiter. Hasan A. legte dann seine Jacke unter den Kopf von Ali und versuchte ihn wiederzubeleben. „Ich sah sofort, dass etwas nicht stimmte.“ Als zwei Frauen in einem Auto anhielten und den Ersthelfer unterstützen, alarmierte Hasan A. die Polizei. Diese können nur noch den Tod des 24-Jährigen feststellen. Sein Körper wies zwei Stichwunden auf.

Opfer Ali A. (24) wurde auf der Straße erstochen.

Die Einsatzkräfte vor Ort in Wien-Margareten.

Beide Bluttaten sind äußerst mysteriös. Auch die Motive sind bisher völlig unklar. Die Polizei hofft auf weitere Hin­weise.