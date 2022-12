Heute Mega-Jackpot mit 10 Millionen Euro

Am heutigen Sonntag wird der dritte Siebenfach-Jackpot der Lottogeschichte ausgespielt. Die Chance, ihn zu knacken, steht bei eins zu 8.145.059.

Wien. Zehn Millionen Tipps und die Chance auf zumindest 10 Millionen Euro Gewinn. Ein besseres Vorweihnachts-Geschenk am 4. Adventsonntag kann es kaum geben. Zuletzt gab es am 20. November einen Wettschein mit „sechs Richtigen“, seit damals blieb der große Gewinn ­jedoch aus. Siebenmal in Folge. Die Österreichischen Lotterien rechnen mit zumindest 10 Millionen Euro für den Sechser.

Rekord? Es könnte auch mehr sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Jackpot diesmal geknackt wird, liegt – laut Lotterien – bei 70 bis 75 Pozent, das ist ist relativ hoch. Insgesamt 8.145.059 Tippkombinationen gibt es.

Bekommen wir den ersten Achtfach-Jackpot?

Gute Zahlen. Glücksfee am Sonntag ist Evelyn Vy­sher. Sollte abermals kein Spieler die richtigen Zahlen erraten, würde es den ersten Achtfachjackpot der Lotto-Geschichte geben.

Falls Sie nicht wissen, was sie mit 10 Millionen machen sollen, hier ein paar Anregungen:

■ Eine Villa am Wolfgangsee: 9,75 Mio.

■ Ein Bugatti Dentodieci (9,5 Mio.)

■ Eine kleine Karibik-Insel. Nachteil: Nicht erschlossen, kein Strom, kein Fließwasser.