Bei Kult-Comedian: Strache teilt gegen Kickl aus

Am gestrigen Montagabend wurde HC Straches Interview mit dem deutschen Comedian Kurt Krömer. Nettigkeiten wurden keine ausgetauscht, auch stichelte Strache gegen den jetzigen FPÖ-Obmann Herbert Kickl.

Gestern war es so weit. Das Interview von HC Strache mit dem deutschen Comedian Kurt Krömer wurde im RBB ausgestrahlt. Zimperlich ging es nicht zu, Nazi-Anschuldigungen gegen den ehemaligen FPÖ-Obmann inklusive. "Auf so eine ulkige linke Kunstfigur war ich wirklich gespannt", so HC, der nach über drei Monaten an Anfragen schließlich zusagte.

Im Gespräch, das genau 30 Minuten dauerte, kamen sämtliche Verfehlungen Straches zur Sprache, angefangen beim Ibiza Video, über Straches vermeintliche Nähe als Jugendlicher zu rechtsextremen Gruppen bis hin zu seinem Rosenkrieg mit Phillipa Strache. Aber auch der ehemalige FPÖ-Chef teilte aus, und zwar gegen den jetzigen Obmann Herbert Kickl. Dieser habe nämlich nicht entgegen vieler Gerüchte seine oder Jörg Haiders Reden geschrieben. Auch habe der verstorbene Ex-Landeshauptmann von Kärnten eine bessere Menschenkenntnis gehabt als Strache selbst. Haider habe nie einen Aufstieg Kickls innerhalb der FPÖ ermöglicht, Strache jedoch schon.

Gegen die NS-Vorwürfe wehrte sich Strache: ""Nein, ich bin kein Sozialst und kein Extremist und daher auch kein Nazi", betonte Strache. Im Gegenzug wirft er nun Krömer NS-Verharmlosung vor. "Jeder der nicht Links ist, Deutsch spricht, Vater von Kindern ist, vielleicht auch noch Weiß ist und ein patriotisches Weltbild hat, ist bei Kurt halt ein Nazi", wettert Strache in seinem Facebook Posting. Dadurch relativiere Krömer die grausamen Verbrechen der Nazis "neurotisch, asozial, zwanghaft und idiotisch."

Krömer streute angesichts von Straches politischem Absturz nach Ibiza und seinem aktuellen Rosenkrieg mit Noch-Ehefrau Philippa Salz in die Wunden: "Jetzt ist ja der Tiefpunkt erreicht, quasi." Strache darauf: "Das Schöne ist: Da kann es nur aufwärts gehen."