Live-Ticker: Mikl-Leitner über viereinhalb Stunden im U-Ausschuss

Der nächste "Hanni"-Chat

Krisper legt jetzt einen Chat des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Pilnacek, in der es um eine Intervention bei "Hanni", also bei Mikl geht. Die Landeshauptfrau antwortet, sie kenne zwar Pilnacek und auch Kurz, sie habe dazu also auch keine Wahrnehmung. Jetzt will Krisper wissen, ob der neue Bundespolizei-Direktor Takacs der geeignetste gewesen sei. Hanger schreitet ein, das sei eine Einschätzungsfrage. Krisper formuliert um, Mikl schätzt Takacs gerne ein, der sei "im meinem Kabinett gearbeitet hat", er sei sehr "engagiert und zuverlässig" gewesen. Im Übrigen gehe sie davon aus, dass alle Entscheidungen rechtmäßig gewesen sei. Jetzt will Krisper wissen, ob Mittel des Integrationsfonds (ÖIF) missbräuchlich verwendet wurden. Stocker (37. Intervention der ÖVP) findet das unterstellend. Krisper: "Haben Sie den ÖIF vollständig Kurz überlassen." Mikl hat keine Wahrnehmung. Krisper bleibt aber drauf: "Sie waren die verantwortliche Ministerin, haben Sie ihn alleine werken lassen?" Hanger stört sich ab der Wortwahl, Mikl sag, ja per Gesetz sei sie Weisungsberechtigt gewesen, sie habe aber Kurz vollständigt vertraut. Krisper ist fertig.