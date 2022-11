Mit einem baupolizeilichen Bescheid will Aigner die Acht-Mann-Zelte loswerden.

Wien/OÖ. Die Bundes-Quartiere sind voll: So voll, dass im Bundes-Asyl-Zentrum in Thalham (St. Georgen im Attergau) seit Wochen 17 Zelte stehen, in denen rund 100 Asylwerber untergebracht sind.

Aufregung. Ein Dorn im Auge von Bürgermeister Ferdinand Aigner (ÖVP). Nach zahlreichen Protestaktionen wehrte er sich nun mit einem Bescheid gegen die Acht-Mann-Zelte: Sie sollen binnen drei Tagen geräumt und binnen sieben Tagen abgebaut werden, heißt es darin.

BBU plant Einspruch, ohne Zelte droht Straße

Widerstand. Die Bundesbetreuungsagentur wird Einspruch gegen den Bescheid erheben. Nur: Bis das Gericht eine Entscheidung trifft, muss sie der Aufforderung nachkommen. Bei der BBU will man mit der Räumung der Zelte weiter abwarten. „Wir werden jedes rechtliche Mittel ergreifen, damit diese Menschen am Donnerstag nicht ihre Unterkunft verlieren“, so ein Sprecher zu ÖSTERREICH.

Bangen. Nun müssen die 96 Flüchtlinge um ihre Unterkunft bangen. BBU-Chef Andreas Achrainer rechnet mit Obdachlosigkeit „vermutlich schon in den nächsten Tagen“. Er ortet das Verhindern der Zelte mit „fragwürdigen Bescheiden“.