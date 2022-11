Asyl-Zelte in St. Georgen im Attergau sind geräumt

Nachdem Anwohner und Ortschef Sturm liefen, wurden Zelte in St. Georgen im Attergau jetzt geräumt.

Oberösterreich. Die Asyl-Zelte in St. Georgen im Attergau stehen zwar noch, sind aber geräumt. Seit Wochen protestierte der Ortschef Ferdinand Aigner (ÖVP) gegen die Zelte, die am Gelände des ohnehin schon überfüllten Erstaufnahmezentrums Thalham aufgestellt wurden. Aigner sandte einen baupolizeilichen Bescheid dagegen an die BBU – mit Erfolg. Sie musste trotz heftigem Widerstand die Asylwerber übersiedeln.

Bürgermeister Aigner machte zusammen mit der Chefin des Asylzentrums am Freitag eine Begehung, um nachzusehen, ob die Zelte wirklich geräumt sind. Nachdem sie geräumt sind, müssen sie in den nächsten Tagen abgebaut werden.

Flüchtlinge kommen nun in Landesversorgung

Räumung. Die Flüchtlinge werden in mehrere Quartiere des Landes gebracht, unter anderem nach Hirschbach und Ried im Innkreis. Die leerstehenden Zelte werden am Montag abgebaut, wie ein BBU-Sprecher gegenüber ÖSTERREICH bestätigt.