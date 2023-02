Aufstieg von Ex-Kanzler Kurz wird verfilmt

Der steile Aufstieg von Ex-Kanzler Kurz ist bald im Kino zu sehen – das ''Projekt Ballhausplatz'' wird zum Kinofilm.

Wien. Der ORF fördert im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens 15 neue Kinoprojekte mit insgesamt 3,2 Mio. Euro, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Mittwoch bekanntgab. Darunter wird auch ein Dokumentarfilm von Filmemacher Kurt Langbein zum "Projekt Ballhausplatz" sein.

"Wie es einer Gruppe junger Männer gelang, die Regierung zu übernehmen und bis an den Rand der Demokratie zu führen. Was die „Prätorianer“ antrieb und weshalb ihnen fast das ganze Land zu Füßen lag. Warum die europäische Öffentlichkeit dies bestaunte und bewunderte", beschreibt das Filminstitut den in Entwicklung befindlichen Dokumentarfilm. Umgesetzt wird der Film von Kurt Langbein, der für Drehbuch und Regie verantwortlich ist. Letztes Jahr brachte er etwa den Film "Der Bauer und der Bobo" heraus.

Als "Projekt Ballhausplatz" sind eigentlich interne Dokumente bekannt – darin habe ein kleiner Kreis rund um Kurz festgehalten, welche Schritte sie setzen müssten, um Kurz zum Bundeskanzler zu machen. Die Planungen dazu hätten laut WKStA bereits 2016 begonnen, als Kurz noch Außenminister war.