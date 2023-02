Das Buch des ÖVP-Kommunikationschefs führt die Wochencharts des Hauptverband des Buchhandels an

ÖVP-Kommunikationschef Gerald Fleischmann führt mit seinem Buch „Message Control“ die wöchentlich vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) publizierte Bestsellerliste in der Kategorie Sachbuch-Hardcover an.

Fleischmann spricht in einem Buch offen über seine Methoden. In "Message Control" lässt der langjährige Mitstreiter von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz Einblicke in seinen Werkzeugkasten zu und blickt auch anekdotisch zurück. Vorgehensweisen, über die in Medienkreisen schon lange spekuliert wurde, nennt er darin beim Namen: "Dead-Cat-Strategie", "SNU-Verfahren", "Nirvana-Taktik". Und er spricht über seine internationalen Vorbilder.

Dem ehemaligen Kurz-Sprecher geht es aber auch darum, durch transparentes Offenlegen von Methoden Verschwörungstheorien - Stichwort "Fake News", "Lügenpresse" und dergleichen - zu entkräften und sein Handwerk in den Vordergrund zu stellen, denn: "Man hat ja immer Angst vor dem, was man nicht kennt." Mit dem Buch soll versucht werden, mit einem Blick hinter die Kulissen für mehr Transparenz und Verständnis für verschiedene Vorgänge zu sorgen.

Als Beispiele nennt der Autor einerseits etablierte Begriffe, wie die international bekannte "Dead-Cat-Strategie", bei der es gilt, die sprichwörtliche tote Katze auf den Tisch zu werfen, die das ursprünglich diskutierte Thema verdrängt. Oder die - nach der gleichnamigen Grunge-Band getaufte - "Nirvana-Taktik", mit der man Fans zweier Lager für sich gewinnen kann. "SNU" steht wiederum für "strategisch notwendiger Unsinn", der auf Social Media verbreitet wird und ebenfalls der Ablenkung von anderen Themen dienen soll.