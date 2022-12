Gesundheitsminister Rauch will Rauchverbot verschärfen

Künftig soll das Rauchen auf Spielplätzen und Freizeitflächen für Kinder und Jugendlichen verboten werden, kündigte Gesundheitsminister Rauch an.

Neuseeland will künftigen Generationen das Rauchen gesetzlich verbieten. Nach dem neuen Gesetz darf an Menschen, die am oder nach dem 1. Jänner 2009 geboren wurden, kein Tabak mehr verkauft werden. Und auch in Österreich soll das Rauchverbot künftig verschärft werden: Wie der Standard berichtet, arbeitet das Gesundheitsministerium an weiteren Einschränkungen. So soll das Rauchen an "Kinderspielplätzen und Freizeitflächen für Kinder und Jugendliche" verboten werden. Außerdem soll das bereits bestehende Rauchverbot in Autos, wenn sich Kinder im Fahrzeug befinden, dahingehend ausgebaut werden, dass der Lenker das Verbot "kontrollieren" müsse. Anfang 2023 werde die Novelle in Begutachtung gehen.

Auch für Nikotinbeutel - das sind kleine Päckchen, die unter die Oberlippe geschoben werden und dort Nikotin abgeben, soll es neue Einschränkungen geben. Ein komplettes Rauchverbot wie es Neuseeland umsetzen will, ist in Österreich jedoch nicht geplant, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.