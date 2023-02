Grosz spricht beim politischen Aschermittwoch vor AfD

Gerald Grosz wird in Lederhose eine Rede halten.

Der frühere FPÖ/BZÖ-Politiker Gerald Grosz, zuletzt bei der Bundespräsidentenwahl 2022 im breiteren Licht der Öffentlichkeit, absolviert dieser Tage einen internationalen Auftritt. Er spricht - in Lederhose, wie er gegenüber der APA erklärte - beim "politischen Aschermittwoch" der rechtspopulistischen "Alternative für Deutschland" (AfD) in Osterhofen (Niederbayern).

Grosz tritt am 22. Februar gemeinsam mit dem bayerischen AfD-Landesvorsitzenden Stephan Protschka, dem hessischen AfD-Chef Andreas Lichert und der Niederbayern-Bezirksvorsitzenden Katrin Ebner-Steiner auf. "Ich habe keine Berührungsängste, auch zur AfD nicht", sagte er. Der Kontakt für den Auftritt sei am Rande des Begräbnisses des emeritierten Papstes Benedikt XVI. in Rom geknüpft worden.