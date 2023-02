Kanzler ab heute in Marokko

Kanzler und Innenminister sind ab heute drei Tage im westlichen Nordafrika.

Rabat. Karl Nehammer hat zwar bei seiner Reise eine große Wirtschaftsdelegation dabei – politisch bedeutender ist aber, dass auch Innenminister Gerhard Karner mit nach Marokko reist. Offiziell wird das 240-jährige (!) Jubiläum der diplomatischen Beziehungen gefeiert, doch Nehammer und Karner werden vor allem die Asylproblematik ansprechen. Marokkaner haben in Österreich nur in den seltensten Fällen Anrecht auf Asyl – trotzdem führen sie das aktuelle Asylranking an. Zwar nimmt der Wüstenstaat abgelehnte Asylwerber nach Angaben des österreichischen Innenministeriums zurück – das dauere aber jeweils sehr lange und sei bürokratisch.

Also genug Gesprächsthemen der 240 Jahre alten Freundschaft …