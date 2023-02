Karoline Edtstadler: Heiratsantrag auf Tiktok

Auf Tiktok machte ein Fan Verfassungsministerin Edtstadler einen Heiratsantrag.

Einer weniger politischen, dafür umso privateren Frage musste sich Verfassungsministerin Karoline Edtstadler bei einem Tiktok-Q&A stellen. "Karoline, willst du mich heiraten?", fragte ein Fan. Die ÖVP-Politikerin reagierte mit Humor. "Ist das echt ein Heiratsantrag", fragte Edtstadler zurück.

"Schick mal ein Foto. Und dann überleg dir, wie man einen romantischen Antrag macht", so die Ministerin weiter. Zwar war das konkret kein Nein, aber dass Edtstadler den Antrag annehmen wird, ist unwahrscheinlich. Privat ist die Politiker mit Unternehmer Marton Matura (39) liiert. Die beiden zeigten sich im Juni erstmals gemeinsam am Sommernachtskonzert in Schönbrunn.