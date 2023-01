× Kickl räumt bei Kanzlerfrage ab

Bei Sonntagsfrage und Kanzlerfrage ist Kickl, der blaue Parteichef, Gewinner.

Wien. Das Jahr startet, wie es geendet hat – mit der FPÖ als klarer Umfrage-Sieger. Partei-Chef Herbert Kickl startet in der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für ÖSTERREICH (2.000 kumulierte Online-Interviews vom 2. bis 4. Jänner, max. Schwankung 2,2 %) sowohl in der Kanzler- als auch in der Sonntagsfrage auf Platz eins ins neue Jahr.

Sonntagsfrage. Auf die Frage „Welche Partei würden Sie am Sonntag wählen, wenn Nationalratswahlen wären“, antworten 29 % der Befragten (+1 Prozentpunkt) mit FPÖ unter Herbert Kickl. Erst bei 25 % folgt die SPÖ als Zweitplatzierte, sie konnte sich nicht verbessern. Verschlechtert hat sich hingegen die Volkspartei unter Kanzler Karl Nehammer: Die ÖVP liegt aktuell bei 20% (–1 Prozentpunkt). Die Grünen sind bei 10 % (+1), die Neos bei 9% (–2) und die BIER-Partei wäre mit 5% (+1) als neue Kraft im Nationalrat.

© oe24 ×

Jeder zweite mit Arbeit der Regierung unzufrieden

Kanzlerfrage. Auch in der Kanzlerfrage liegt Herbert Kickl mit 18 % zwei Punkte vor Kanzler Nehammer (ÖVP) und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Beide teilen sich den zweiten Platz mit 16 %, verlieren je einen Punkt.

© oe24 ×

Mit der Regierungs­arbeit ist jeder Zweite unzufrieden (51%). Nur 23% sind mit der Regierungsarbeit zufrieden. Zeit für eine Klausur (siehe rechts) ...