Kickl: Rundumschlag gegen Regierung, VdB und ORF

Heuer trat erstmals Herbert Kickl als Parteichef ans Rednerpult, der ihn flankierende oberösterreichische Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner ist bereits Routinier im Innviertler Setting.

Ried im Innkreis. Nach der Coronapause hält die FPÖ wieder ihren politischen Aschermittwoch in der Jahn-Turnhalle in Ried im Innkreis ab, bei dem traditionell rund 2.000 Besucherinnen und Besucher bei Bier und Heringsteller den deftigen Reden der Parteispitze lauschen. Heuer trat erstmals Herbert Kickl als Parteichef ans Rednerpult, der ihn flankierende oberösterreichische Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner ist bereits Routinier im Innviertler Setting.

Der FPÖ-Chef wetterte in einem Rundumschlag gegen die Regierung, dem ORF und dem Bundespräsidenten. Zum Thema ORF-Haushaltsabgabe spricht Kickl von einer "Zwangssteuer". "Mit dieser Form von Zwangsbeglückung sind wir im Kommunismus angekommen", tobt Kickl. "Die Regierung ist zum Inkasso-Büro für den ORF umgewandelt worden." Ein Inkasso-Büro für Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz, für "Selbstdarsteller à la Armin Wolf" und für "nicht vermittelbare" Kabarettisten Stermann und Grissemann, teilt Kickl aus.

Die Regierung habe das Leben der Bevölkerung in den letzten Jahren so schwer wie möglich gemacht, so der FPÖ-Chef. Die Regierungspolitiker würden sich aber nicht fragen: 'Was haben wir falsch gemacht? Was müssen wir besser machen?' "Das interessiert sie alles nicht. Sie haben andere Fragen: 'Was ist die beste Strategie gegen die FPÖ und wie können wir den verflixten Kickl stoppen."

Kickl nennt Kanzler Nehammer "Schmähammer", den Chef einer Partei mit einer "Führungsebene von Machtsüchtigen", teilt der FPÖ-Chef gegen die ÖVP aus.

Kickl attackiert auch den Bundespräsidenten: Er glaube, er sei Staatsoberhaupt eines Nato-Staates, "aber wir sind ein neutrales Land und ein neutrales Land verurteilt jeden Angriffskrieg gleich." "Die EU darf man auch nicht mehr kritisieren, sagt der Bundespräsident", so Kickl. Früher sei nur der Papst unfehlbar gewesen, jetzt sei es offenbar die EU, wettert der FPÖ-Chef. "Der Bundespräsident wird uns nicht aufhalten", sagt er zu seinem Publikum in Ried.