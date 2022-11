Klimabonus: Fast 100.000 Personen holten Gutschein nicht ab

Die Pannen-Serie rund um die 500-Euro-Einmalzahlung reißt weiter nicht ab.

Wien. Pleiten, Pech und Pannen – die Abwicklung des Klimabonus wird weiter zur Farce. Nun der nächste Bock fürs Klimaministerium: Fast 100.000 Menschen holten sich ihren Sodexo-Gutschein bei der Post gar nicht erst ab, wie ein Sprecher des Ministeriums gegenüber ÖSTERREICH bestätigte.

Auszahlung. Insgesamt bekamen 7,4 Millionen Menschen den Bonus direkt aufs Konto, 1,2 Millionen Gutscheine per RSa-Brief in der Post. 97.709 von diesen Briefen verstauben allerdings in den heimischen Postämtern. Insgesamt handelt es scih um ein Volumen von 48 Millionen Euro. Sie müssen nun rückabgewickelt werden.

Ministerium will nun Geld an alle überweisen

Überweisen. Dennoch sollen noch alle ihren Klimabonus bekommen – via Überweisung. Denn viele der Nichtabholer konnten das unter anderem aus gesundheitlichen Gründen nicht. Dazu arbeitet man im Ministerium bereits an Lösungen. Die Auszahlung soll dann „in den nächsten Wochen“ geschehen, heißt es aus dem Klima-Ressort.

Daten. Davor müssen aber erstmal auch alle RSa-Briefe vernichtet werden. Der Datenschutz erschwert auch die Auszahlung. Wer das beschleunigen will, kann sein Konto bei der zuständigen Servicestelle angeben.