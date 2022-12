Die ehemalige ÖVP-Generalsekretärin veröffentlicht Anfang 2023 das Buch "Im Pranger".

Im September dieses Jahres trat Laura Sachslehner nach inhaltliche Differenzen mit der Parteispitze um die Auszahlung des Klimabonus auch an Asylwerber als ÖVP-Generalsekretärin zurück. Seither war es um die 28-Jährige ziemlich ruhig – dies dürfte sich nun ändern.

Sachslehner bringt nämlich bereits Anfang 2023 ein Buch mit dem Titel „Am Pranger“ (Seifert Verlag) heraus. In zehn Kapiteln widmet sich die ÖVP-Politikerin aktuellen politischen Fragen „angefangen vom neu aufgeflammten Klimaaktivismus und einem falschen Toleranz-Begriff über Fragen der Identität und das Entsetzen über ein völlig gescheitertes Asylsystem.“ Sachslehner will dabei das ansprechen, „was junge Menschen abseits des politischen Mainstreams bewegt.“

Scharfe Kritik an der Politik

Die ehemalige ÖVP-Generalsekretärin übt dabei auch scharfe Kritik an der Politik: „Während sich Menschen zunehmend vom politischen Diskurs abwenden und in ihre eigenen Echokammern zurückziehen, verkommt Politik immer mehr zu etwas, das sich nur noch selbst bedient und in einer kleinen Blase spielt“, so Sachslehner. Dies sei nicht nur eine „gefährliche Entwicklung, sondern auch ein Grund, warum ganze Generationen mittlerweile kaum noch von politischen Parteien erreicht werden können.“

Sachslehner sieht die Politik in einer Umbruchsphase, in der der Kontakt vor allem mit der jungen Generation verloren wurde. „Statt jene, die daran Kritik üben, an den Pranger zu stellen, sollte sich die Politik mit den echten Sorgen ihrer Wählerinnen und Wähler befassen.“