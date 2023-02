Lehrer fordern Aus für Heimunterricht

Bisher können Eltern ihre Kinder auch zuhause unterrichten. Wie lange noch?

Wien. Häuslicher Unterricht war bis zur Coronapandemie in Österreich ein absolutes Minderheitenprogramm. Dann haben sich die Schulabmeldungen 2021 auf 7.500 verdreifacht.

4.000 im Heimunterricht. Das Bildungsressort verschärfte die Regeln, die letzte Änderung ist gerade in Begutachtung. Die Lehrergewerkschaft fordert nun in einer Stellungnahme das Ende des Heimunterrichts.

Eltern können ihre Kinder daheim unterrichten, weil in Österreich keine Schul-, sondern nur eine Unterrichtspflicht herrscht. Kinder können außerdem Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen, die keine Schulzeugnisse vergeben dürfen.

Selbst am Höhepunkt 2021 waren freilich nur rund 1 % der Schüler bis zur neunten Schulstufe zum häuslichen Unterricht angemeldet, seither gab es einen deutlichen Rückgang. Heuer waren es nur noch rund 4.000. Bei einer Externistenprüfung wird am Ende des Schuljahres der Lernstoff amtlich abgefragt.