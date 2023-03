Nächster SPÖ-Politiker fordert Aus für Rendi: ''Wechsel ist angebracht''

Der Präsident des NÖ Pensionistenverbandes, Hannes Bauer, fordert einen Wechsel an der Spitze der Bundes-SPÖ.

Die Diskussionen um Pamela Rendi-Wagner als Bundes-SPÖ-Chefin nehmen kein Ende. Nachdem Rendi im Rahmen eines „Roten Foyers“ Doskozil "schmutzige Methoden" und "Heckenschützenmentalität" vorgeworfen hatte, wird sie nun auch aus dem nächsten Bundesland attackiert.

SPÖ-Politiker und Präsident des NÖ Pensionistenverbandes, Hannes Bauer, fordert gegenüber der NÖN einen "Neustart" auf Bundes-SPÖ-Ebene. Es müsse endlich Ruhe einkehren, am besten ließe sich das bei einem Sonderparteitag regeln, so Bauer. „Ein Wechsel ist angebracht. Pamela Rendi-Wagner ist nicht schlecht, sie ist aber verbrannt.“ Die Chefin der Bundespartei sei nie ausreichend unterstützt worden, deshalb habe die SPÖ keine Chance. „Mit einer Person, die so umstritten ist, kann man nicht wirklich glaubwürdig einen Wahlkampf bestreiten. Darum muss man das bereinigen", meint Bauer.