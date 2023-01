Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) stürzte nach der Parlamentseröffnungsfeier mit einem E-Scooter. Er soll heute aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Brunner befindet sich nach seinem Unfall vorige Woche weiter im Krankenhaus – er soll jedoch heute entlassen werden. Nächste Woche soll er bereits wieder im Home Office in Vorarlberg sein, wie es aus dem Büro von Brunner gegenüber ÖSTERREICH heißt. Am 30. Jänner wird er wieder vom Büro aus arbeiten.

Der Finanzminister war in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag am Nachhauseweg vom Empfang nach der Parlaments-Eröffnungsfeier. Dort soll er länger gefeiert haben und seinen Fahrer schon früher nach Hause geschickt haben. Mehrere Anwesende berichteten, Brunner noch zu später Stunde in "fröhlicher Gemütsverfassung" gesehen zu haben.

Im Parlament brodelt indes die Gerüchteküche, wie es um Brunner tatsächlich stehe. Eine schwere Gehirnerschütterung mache dem Finanzminister zu schaffen, macht die Runde. Das Büro von Brunner berichtet gegenüber ÖSTERREICH, dass der Minister leichte Kopfverletzungen habe.