Neuer Job für Ex-Kanzler Kern beim Samariterbund

Der rote Altkanzler engagiert sich nun bei einer Stiftung für kranke Kinder.

Wien. Schon lange ist der Ex-ÖBB-Chef und Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern (56) Unternehmer. Nun widmet er sich auch einer neuen ehrenamtlichen Tätigkeit.

Stiftung. Kern wird ­ehrenamtlicher Stiftungsvorstand der Samariterbund Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“. Im Jahr 2006 gegründet, hilft sie von Armut betroffenen Familien, die sich medizinische Zusatzkosten für ihre Kinder nicht leisten können.

Herzenssache. Kern sagt dazu: „Ich will in ­einer Gesellschaft leben, in der alle Kinder faire und möglichst gerechte Chancen haben.“