Parlament hat 46 (!) Tage frei

Die nächste reguläre Parlamentssitzung steht erst wieder am 31. Jänner an.

Wien. Am Donnerstag kommen die Abgeordneten zur letzten Plenarsitzung des Jahres im Nationalrat zusammen. Danach geht es in den Mega-Urlaub: Zwischen 16. Dezember und 31. Jänner steht keine reguläre Sitzung an, macht unterm Strich satte 46 Tage Weihnachtsferien für die Parlamentarier. Während sich wohl der Großteil der Österreicher mit höchstens ein bis zwei Wochen Winter-Freizeit zufrieden geben muss, pausiert der heimische Nationalrat für eineinhalb Monate.

Kurz-Urlaub. Für Mitglieder von parlamentarischen Ausschüssen dauert der Urlaub allerdings etwas kürzer: Ab 17. Jänner geht es mit drei von ihnen wieder los, außerdem steht am 26. Jänner die Angelobung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen an.

Sitzungsfrei. Regulär können die Abgeordneten allerdings bis Ende Jänner die Füße hochlegen. „Die Arbeit der Mandatare reduziert sich nicht nur auf die Plenarsitzungen“, heißt es aus der Parlamentsdirektion gegenüber ÖSTERREICH. Im Vergleich zur Sommerpause gäbe es im Winter den Begriff „sitzungsfreie Zeit“ gar nicht.

Eröffnung. Dort verweist man auch auf den Festakt der Eröffnung des neu renovierten Parlaments als ersten Termin. Fraglich, wie viel Arbeit die Eröffnungsfeier mit sich bringt.