× Penis-Bilder auf Kanzleramts-Seite – was steckt dahinter?

Bisher ist das Versenden von Dickpics nicht strafbar – das soll sich bald ändern und unter Strafe gestellt werden. Das Bundeskanzleramt weist auf einer Homepage daraufhin, was man rechtlich gegen ungefragt zugesendete Dickpics tun kann.

Viele Frauen kennen das Problem aus dem Internet: Sie bekommen ungefragt sogenannte Dickpics zugeschickt – besonders oft auf Plattformen, auf denen vermeintlich sich selbst löschende Fotos verschickt werden können.

Viele fühlten sich belästigt, seien angeekelt oder beschämt, sagt etwa die deutsche Psychologin und Kriminologin Sandra Schwark, Expertin für sexualisierte Gewalt. Wie belastend die Situation sei, habe unter anderem damit zu tun, ob man schon schlimme Vorerfahrungen mit sexualisierter Gewalt hatte. Dann könne der Empfang eines Penis-Bildes auch retraumatisierend sein.

"46% aller Frauen zwischen 18 und 36 Jahren haben mindestens ein Dick Pic bekommen. 89% von ihnen wurden die Bilder ungefragt zugesendet", weist das Bundeskanzleramt nun mit einer Homepage www.ungefragt.at auf die rechtliche Lage rund um das Thema Dickpics hin.

"Das gehört geändert!"

In Österreich ist derzeit lediglich das Weiterleiten von Dick Pics an Dritte und die Veröffentlichung strafbar, nicht aber das ungefragte Versenden an sich. "Betroffene haben bisher nur die Möglichkeit auf zivilrechtliche Schritte: Sie können Täter vor Gericht in zeitaufwendigen und kostspieligen Verfahren zB auf Unterlassung klagen. Das gehört geändert!", so die Forderung der Kampagnen-Homepage.

Anlässlich des morgigen internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen fordert Staatssekretärin Claudia Plakolm nun, das ungefragte verschicken von Penisbildern unter Strafe zu stellen. Ein "Dick Pic Paragraph" wie es ihn in Deutschland bereits gibt, soll junge Frauen besser vor Belästigung und Gewalt im digitalen Raum schützen. Auf der Seite ungefragt.at klärt das Jugendstaatssekretariat auf.

"Belästigung bleibt Belästigung, egal wo sie passiert. Das Internet darf keine rechtsfreie Zone sein, was im echten Leben strafbar ist, muss auch im digitalen Raum Konsequenzen haben. Wir brauchen einen "Dick Pic Paragraph" der Belästiger auch für ihr Handeln verantwortlich macht", fordert Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm.

Nur leicht verpixelte Penis-Bilder für Kampagne

Just auf der Homepage, die auf die rechtliche Lage rund um das Thema Dickpics hinweist, finden sich als Beispiel-Fotos nur leicht verpixelte Penis-Fotos.

© ungefragt.at ×

Im Impressum der Homepage ungefragt.at steht das Bundeskanzleramt – es ist damit verantwortlich für die Seite. Bei den Bildern soll es sich tatsächlich um ungefragt versandte Bilder handeln.