So viel kostet ORF-Steuer in Ihrem Bundesland

Die GIS ist Geschichte – dafür muss künftig jeder Haushalt ORF-Steuer zahlen. Die Höhe der Abgabe ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. oe24 hat die komplette Liste.

Wie oe24 vergangene Woche enthüllt hat, ist die GIS bald Geschichte. Kanzler Karl Nehammer, Medienministerin Susanne Raab und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann haben sich auf eine Haushaltsabgabe zur Finanzierung des ORF geeinigt. Das bedeutet, jeder Österreicher muss künftig eine ORF-Zwangssteuer zahlen. Die ORF-Steuer soll pro Haushalt eingehoben werden. Vermutlich wird sie monatlich automatisch vom Gehalt abgezogen (so wie die Lohnsteuer oder Sozialversicherungsbeiträge). Sprich: Jedem Österreicher bleibt dann künftig weniger Netto-Gehalt im Monat übrig.

Die Höhe ist (wie es auch zuvor bei der GIS der Fall war) von Bundesland zu Bundesland verschieden, da die Landesabgabe unterschiedlich hoch ist bzw. in Vorarlberg und Oberösterreich entfällt.

Am teuersten ist der ORF demnach künftig in der Steiermark mit 302,4€ pro Jahr. Am "günstigsten" steigen Oberösterreich und Vorarlberg aus – dort muss "nur" ORF-Steuer und Bundesabgabe gezahlt werden, was immer noch stolze 228€ im Jahr ausmacht. Die Umsatzsteuer auf das Programmentgelt in Höhe von 1,86 Euro soll immerhin wegfallen.

Im Gegenzug soll der ORF in den nächsten fünf Jahren 320 Millionen Euro einsparen. Geplant ist unter anderem eine Einstellung von ORF Sport +, ein Aus von US-Serien auf ORF1, rund 500 Pensionierungen die nicht nachbesetzt werden sollen.