× Tanner übermittelt Weihnachtswünsche an Auslandssoldaten

''Im Namen der Republik möchte ich mich bei jeder einzelnen Soldatin und jedem einzelnen Soldaten für ihr Engagement bedanken und wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Kameradinnen und Kameraden!'', so Ministerin Tanner zu den Kommandanten.

Heute, am 24.12.2022, sprach Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit Generalstabschef Rudolf Striedinger via Videokonferenz mit den Kommandanten in den Auslandseinsätzen des Österreichischen Bundesheeres. Die Ministerin informierte sich zur aktuellen Sicherheitslage in den einzelnen Ländern sowie zu den jeweiligen Einsätzen der Soldaten, wie es in einer Ministeriums-Aussendung heißt. Dabei ließ sie es sich nicht nehmen den Auslandssoldatinnen und –soldaten Weihnachtswünsche zu übermitteln.

"Frieden schaffen und Frieden erhalten – unser Österreichisches Bundesheer leistet schon seit Jahrzehnten mit seinem Engagement in den Auslandseinsätzen einen bedeutenden und wichtigen Beitrag im internationalen Krisen- und Konfliktmanagement. Sei es in den Einsätzen der UNO, der NATO im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden oder für die EU. Und das zu jeder Zeit. So stehen auch heuer zu Weihnachten und Silvester wieder viele Soldatinnen und Soldaten österreichweit im Inland und weltweit in 14 Auslandsmissionen im Einsatz. Im Namen der Republik möchte ich mich bei jeder einzelnen Soldatin und jedem einzelnen Soldaten für ihr Engagement bedanken und wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Kameradinnen und Kameraden!", so Ministerin Tanner zu den Kommandanten.

© HBF/Gunter Pusch ×

Striedinger: "Weltweit in einer herausfordernden Situation"

"Wir befinden uns weltweit in einer herausfordernden Situation, das betrifft auch unsere Einsatzräume. Daher möchte ich mich bei allen Soldatinnen und Soldaten, die sich derzeit und über die Weihnachtsfeiertage im In- und Ausland im Einsatz befinden bedanken. Sie sorgen national als auch international für Schutz und Sicherheit. Ich wünsche allen ein frohes Fest, kommen Sie gesund wieder nach Hause!", sagte Generalstabschef Rudolf Striedinger.

Aktuell befinden sich 790 Soldatinnen und Soldaten in 14 Missionen im Auslandseinsatz; davon 25 Frauen. Die stärksten Kontingente befinden sich im Kosovo (KFOR, 314 Personen), in Bosnien und Herzegowina (EUFOR, 293 Personen) sowie im Libanon (UNIFIL, 205 Personen). Dabei leisten die Männer und Frauen einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Stabilität in den einzelnen Ländern.

Gerade die letzten Wochen hätten gezeigt, dass die Situation am Westbalkan im Allgemeinen und Kosovo im Besonderen nicht stabil ist, so das Verteidigungsministerium. "Immer wieder aufkeimende Unruhen verdeutlichen wie grundlegend wichtig die Präsenz internationaler Organisationen und unser österreichischer Beitrag ist."