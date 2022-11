''VP zieht Theaterkulisse Asyl hoch''

Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kritisiert türkises Innenministerium.

Oe24.TV: Wir haben heuer wahrscheinlich mehr Asyl-Anträge als 2015, wie schlimm ist die Lage aktuell tatsächlich?



Peter Hacker: Wir sind dramatisch weit entfernt von 2015. Das ist eine Fassade: Fast 100.000 Anträge haben bislang nur zu 3.900 Betreuungsplätzen mehr geführt. Wir haben ein Drittel weniger in der Grundversorgung als 2018 unter Türkis-Blau.

Oe24.TV: Wien erfüllt die Asyl-Quote, warum ist die Verteilung so schwer?



Hacker: Seit über 20 Jahren hat die ÖVP das Innenministerium. Jetzt erklärt man uns, was sie nicht für Probleme haben. Was haben die dann jahrzehntelang gemacht? Die kriegen nichts auf die Reihe. Es wird eine Theaterkulisse namens Asyl hochgezogen, da fühlen sich viele in der ÖVP zuhause.

Oe24.TV: Was müsste konkret geändert werden?



Hacker: Seit Jahren wird es immer schwerer, mit gleich bleibenden Tarifen in der Grundversorgung Unterkünfte zu finanzieren. Wir brauchen endlich Tagsätze, die die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung abdecken. Bei Kindern zahlen die Länder aktuell zwei Drittel, das ist ein Problem.