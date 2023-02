FPÖ-Politiker Norbert Hofer plant im Februar ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen, wie er gegenüber oe24 berichtet.

Wien. Eigentlich wollte Norbert Hofer (FPÖ) erst in den nächsten Wochen verraten, dass er ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen wird, aber dann wurde die Rosenwurz von der Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) zur Arzneipflanze des Jahres 2023 gekürt – und die ist eines der Bestandteile von Norbert Hofers Nahrungsergänzungsmittel. Aus diesem Anlass machte der dritte Nationalratspräsident seine Geschäftsidee bereits heute bekannt, wie er gegenüber oe24 sagt.

"Rosenwurz ist Arzneipflanze des Jahres 2023. Das ist ein bemerkenswerter Zufall. Ich bringe in wenigen Tagen ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt. Ein wichtiger Bestandteil der Formel: Rosenwurz!", schreibt Hofer auf Twitter.

Auszüge der Wurzel werden als traditionelle pflanzliche Arzneimittel bei Stresssymptomen wie Erschöpfung und Schwächegefühl eingesetzt, heißt es in einer Aussendung der HMPPA.

"Feel well"-Mittel soll im Februar auf den Markt kommen

Noch will der FPÖ-Politiker die ganze Mischung seines eigenem Nahrungsergänzungsmittels nicht verraten – nur so viel: Hauptbestandteil wird Rosenwurz sein, zum Teil auch Vitamin B6, Zink und Ginseng und aber noch weitere Bestandteile. In dieser Formel wird es erstmals auf den Markt kommen. Hofer habe über die Textur seit längerer Zeit nachgedacht, da es sie in der Form noch nicht auf dem Markt gibt.

Hofer spricht von einem sogenannten "Feel well"-Mittel ("Wohlfühlmittel"). Das Nahrungsergänzungsmittel wird mit Hofers eigener Marke vertrieben – den Markenname will der FPÖ-Politiker noch nicht verraten.