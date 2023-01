ZiB-Auftritt abgesagt: So krank ist Kickl

Am Dienstag musste der FPÖ-Chef seinen ORF-Auftritt aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Normalerweise lässt sich der Freiheitliche keinen großen Auftritt entgehen: Er war zur Interview-Serie zum Jahreswechsel ins ZiB2-Studio geladen. Zum verbalen Schlagabtausch mit ORF-Anchorman Armin Wolf am Dienstagabend kam es allerdings nicht: Denn Herbert Kickl musste krankheitsbedingt absagen. An seine Stelle trat die deutsch-iranische Journalistin Natalie Amiri.

Krankenstand. Das ließ die Gerüchte-Küche brodeln: Hatte es den Covid-Maßnahmengegner etwa gar mit Corona oder etwas schlimmeren erwischt? Gegenüber oe24 gibt sein Sprecher Entwarnung: "Corona oder etwas Ernstes ist es nicht, sondern ein grippaler Infekt, wie ihn derzeit Hunderttausende haben."

Vertretung. Bei der morgigen Eröffnungsfeier des Parlaments wird der FPÖ-Chef aber noch nicht mit dabei sein. Bei der geplanten Fragerunde der Klubobleute lässt er sich von FPÖ-Mandatar Erwin Angerer vertreten. Wie lange der Weg zur Genesung noch dauern wird, ist noch nicht bekannt. Es bestehe aber keinerlei Grund zur Sorge, heißt es aus seinem Büro.

Programm. Nach einer hoffentlich baldigen Besserung erwartet den Freiheitlichen ein dichtes Programm: Das ZIB-Interview soll nachgeholt werden, am Samstag steht ein Wahlkampf-Event seines NÖ-Landeschefs Udo Landbauer in der Arena Nova in Wiener Neustadt an.