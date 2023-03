SO viel Schlamm wurde aus dem Neusiedler See entfernt

Feuer-Inferno am Neusiedler See: Wind erschwert Löscharbeiten Eine Erntemaschine und Schilf sind am Mittwoch in Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) in Flammen gestanden. Am Abend waren inzwischen 21 Feuerwehren aus dem Burgenland und Niederösterreich im Einsatz.