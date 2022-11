Hacker: "Die Maske in Wien bleibt!"

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker stellt bei Fellner! LIVE klar, dass Wien am Sonderweg festhält.

Während im restlichen Österreich die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln bereits vor Monaten abgeschafft wurde, hält Wien weiterhin an den strengeren Corona-Regeln fest. Wie Gesundheitsstadtrat bei Fellner! LIVE klarstellt, wird sich daran auch in näherer Zukunft nichts ändern. „Die Maskenpflicht wird definitiv bleiben“.

Sorge vor großer Winterwelle

Auf oe24.TV erklärt Hacker, warum man in der Bundeshauptstadt weiterhin einen vorsichtigeren Weg einschlägt. „Unsere große Sorge ist die Welle, mit der wir im Dezember, Jänner, Februar rechen – die große Winterwelle sozusagen.“ Man wisse derzeit nicht, ob neue Mutationen entstehen und wie gefährlich diese sein werden. „Es gibt zwei, drei Varianten, die die WHO bereits am Schirm hat“, so Hacker. Man werde erst im Dezember sehen, welche sich schließlich durchsetze. „Es ist daher meine Pflicht, zu sagen, es ist nicht hinter uns“, so der Stadtrat weiter. Gleichzeitig zeigt sich der SPÖ-Politiker aber zuversichtlich, dass man keine weiteren Maßnahmen neben der Maskenpflicht brauche.

Hacker verwiest im Interview auch darauf, dass die Maske auch gegen die Grippe helfe. Man sei zuversichtlich, dass man in Wien heuer keine „besondere Grippe-Welle“ erhalten werde. Die Stadt habe auch bereits 400.000 Impfstoffe besorgt, die in den nächsten Wochen verimpft werden sollen.