Streit um Aus für die Corona-Regeln

Bedeutende Wissenschafter reden vom Aus der Pandemie. Die FPÖ will alle Regeln kippen.

Wien. FPÖ-Chef Herbert Kickl will alle Corona-Gesetze abschaffen. Denn laut dem deutschen Virologen Christian Drosten sei die Corona-Pandemie vorbei. „Alle legistischen Covid-Pandemie-Restbestände sind schleunigst zu beseitigen“, forderte Kickl.

Gecko feuern. Die von der Regierung eingerichtete Gecko-Kommission will der FPÖ-Chef feuern. „Nach der Phase der Entrechtung und Manipulation braucht es eine Phase der Gerechtigkeit und Aufarbeitung.“

Warnung: Malaria-Beispiel. Die Gesundheitsexperten der Gecko warnen, dass der Wandel von der Pandemie (weltweite Seuche) in eine regional stets wieder auftretende Krankheit gefährlich ist. Es könne weiter massive Probleme geben, Long Covid bleibe und auch Malaria sei etwa in gewissen Breitengraden endemisch, aber deshalb nicht ungefährlicher.

Rauch will Maßnahmen nicht völlig abschaffen

Regeln. ÖSTERREICH fragte bei Gesundheits­minister Johannes Rauch (Grüne) nach, wie es mit den Covid-Regeln weitergeht: „Wir befinden uns in einer anderen Situation als im Vorjahr. Deutlich mildere Verläufe durch die Omikron-Variante, eine gute Immunität innerhalb der Bevölkerung durch die Corona-Schutzimpfung und Medikamente – all das hat die Rahmenbedingungen verändert.“ Die WHO und die ECDC habe die Pandemie aber noch nicht für beendet erklärt. Wichtig seien weiter „Impfungen gegen Corona und Influenza, sowie FFP2-Masken“.

Maske im Büro. Verkehrsbeschränkungen bleiben. Infizierte Kollegen müssen weiterhin mit Maske ins Büro. In Pflegeheimen und Spitälern ist Maske Pflicht.

Wien strenger. In Wien ist die Maske in Öffis und Apotheken Pflicht, für Besuche in Pflegeheimen und Spitälern braucht es einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test. „Das gilt fix bis Ende Februar“, heißt es. Was hält man von Kickls Forderung? „Das spielt für uns keine ­Rolle. Er hat ja auch schon ein Pferdeentwurmungsmittel vorgeschlagen.“