Wie Nehammer um neue VP ringt

Was der Rücktritt von Köstinger für die ÖVP bedeutet. Wie die Partei sich verändert.

Am Montag um 8 Uhr in der Früh, nachdem sie ihren engsten Mitarbeitern Bescheid gegeben hatte, rief ­Elisabeth Köstinger Kanzler Karl Nehammer an.



Und informierte ihn, dass sie rechtzeitig zum ÖVP-Parteitag gehen werde. Sie bestätigte am Montag auch offiziell, was Insider längst wussten: Als Se­bastian Kurz alle Ämter aufgegeben hatte, wollte auch Elisabeth Köstinger – ähnlich wie Gernot Blümel – bereits gehen.



Den ganzen Polit-Insider von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel lesen Sie HIER mit oe24PLUS. Jetzt anmelden!