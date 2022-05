Der einsame Nehammer – und sein neuer Polit-Rambo

''Diesem Kanzler'', sagt ein Top-Mann aus dem VP-Wirtschaftsbund, ''ist nicht mehr zu helfen. Der trampelt wie ein Elefant durch den Porzellan-Laden. Ohne Berater, ohne Hilfe, ohne Know-how.''

Karl Nehammer hat’s nicht leicht in diesen Tagen – was immer er anpackt: Es geht in die Hose!



Seine große „Friedens-Mission“ bei Putin – ein Flop, garniert mit Spott und Hohn der Medien.



Sein 150-Euro-Teuerungs-Gutschein – eine totale Blamage, die die Bürger erst richtig wütend macht.



Und zuletzt sein gut gemeinter Vorschlag, die dramatisch hohen Gewinne der Strom-Konzerne mit einer „Straf-Steuer“ zu belegen – die Folge war ein Börse-Crash und ein Mega-Krach mit dem ÖVP-Wirtschaftsbund.



