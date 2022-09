Der Fahrplan zu nächsten Teuerungshilfen

ÖSTERREICH liefert Ihnen den großen Überblick über die nächsten Hilfszahlungen.

Österreich. Seit Anfang September wird der 500-Euro-Teuerungsbonus flächendeckend an alle in Österreich Hauptgemeldeten überwiesen. Wer keine Kontodaten auf Finanz-Online eingetragen hat oder Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt bezieht, bekommt ­seinen Teil der insgesamt 2 Milliarden per RSa-Brief zugestellt. Die ersten darin enthaltenen Sodexo-Gutscheine kommen ab dem 7. September an.

Überblick. Trotzdem machen die aktuell hohen Preise für viele Menschen das normale Leben nicht mehr leistbar. In der ÖSTERREICH-Umfrage geben 76 % an, die hohe Teuerung selbst zu spüren. ÖSTERREICH blickt daher nach vorne – und liefert die große Übersicht zu den nächsten Hilfen.

Nächste Boni noch bis Ende September

Einmalzahlungen. Zum Schulstart gibt es für jedes schulpflichtige Kind im Land 100 Euro Startgeld. Geringverdiener, Arbeitssuchende und Mindestpensionisten erhalten ebenso eine Einmalzahlung in der Höhe von 300 Euro. Für kleine Pensionen gibt’s zusätzlich einen Absetzbetrag bis zu 500 Euro.

Familien. Zusätzlich zum Schulstartgeld wurde der Familienbonus für das ganze Jahr 2022 auf 2.000 Euro erhöht – und von der Lohnsteuer abgezogen. Alle, die davon nicht profitieren, bekommen einen erhöhten Kindermehrbetrag von 550 anstatt wie bisher 450 Euro.

Strukturelle Entlastung folgt ab nächstem Jahr

Angepasst. Eltern können ausgelassen Silvester feiern: Ab nächstem Jahr werden Familienleistungen (Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld und Familienzeitbonus) an die Inflation angepasst. Genauso soll die kalte Progres­sion in zwei Dritteln der Steuerklassen abgeschafft werden. Für Geringverdiener gibt es darüber hinaus einen 500-Euro-Teuerungs­absetzbetrag.