Die "Elli" war stets eine treue Speerspitze für Kurz

Wien. Niemand freute sich am Montag über den Rücktritt von Köstinger so sehr wie das rote Wien: Von Schließung der Bundesgärten 2020 bis zu Dauerattacken wegen der Corona-Maßnahmen – „Elli“ diente ihrem engen Vertrauten Sebastian Kurz stets als politische Speerspitze, wenn er sich nicht die Finger schmutzig machen wollte. Auch der grüne Koalitionspartner bekam von der stets lächelnden Kärntnerin einiges ab.

Liebe @ElliKoestinger! Vielen Dank für unsere gemeinsame Zeit in der Politik, in der du tagtäglich für die Werte und Überzeugungen der Volkspartei gekämpft hast und als Bundesministerin so vieles umsetzen konntest. Alles Gute für dein neues Kapitel und deinen weiteren Weg!