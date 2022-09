Ehe-Aus! Die Strache-Scheidung ist fix

Am 9. November steigt die spannendste Scheidungs-Verhandlung des Jahres: Philippa Strache lässt sich von HC Strache scheiden.

Große Aufregung am Donnerstag am Bezirksgericht Klosterneuburg: Denn an diesem kleinen Bezirksgericht in Niederösterreich soll am 9. November ab 9 Uhr die spannendste Scheidungsverhandlung des Jahres stattfinden.

Richterin Sonja Fischer hat jedenfalls für diesen Tag Pia Philippa Strache als „Klagende Partei“ und HC Strache als „Beklagte Partei“ geladen.

Vertreten wird Philippa Strache in dieser Klage durch die vermutlich beste Scheidungsanwältin des Landes: durch Kristina Venturini.

Sie stand 6 Jahre an seiner Seite – sogar nach Ibiza

Die Nationalratsabgeordnete Philippa Strache und der ehemalige FPÖ-Obmann und Vizekanzler HC Strache sind seit 7. Oktober 2016 verheiratet. Seit über einem Jahr wird bereits über die Trennung des Paares getuschelt. HC Strache hat freilich eine Scheidung immer dementiert – und in Interviews betont, er werde „um meine Ehe kämpfen“.

Philippa Strache wurde medial als „Muster-Ehefrau“ bewundert, weil sie nach dem für die Partnerschaft, aber auch für das Image der beiden desaströsen Ibiza-Video felsenfest an der Seite ihres Mannes blieb – wie sie immer be­tonte: „Im Interesse unseres gemeinsamen Sohnes.“

Der Vorwurf: Er war »respektlos und lieblos«

Philippa Strache ist für ihren Sohn eine großartige Mutter

Jetzt freilich ist bei der „freien Abgeordneten“ offenbar „Schluss mit lustig“.

In der von Philippa Strache eingebrachten Scheidungsklage fährt ihre Anwältin Kristina Venturini schwere Geschütze auf.

„Den Beklagten trifft – ohne dass Verzeihung vorliegt – das alleinige Verschulden am Scheitern der Ehe, da er sich gegenüber der Klägerin „äußerst respektlos, lieb-, interesselos und herabwürdigend verhalten hat.“

Die Bombe: »Schwerste Ehe-Verfehlungen«

Dann wird die Venturini-Klage geheimnisvoll: „Da die Klägerin aufgrund des gemeinsamen Sohnes eine einvernehmliche Ehescheidung anstrebt und einen öffentlichkeitswirksamen ‚Scheidungskrieg‘ mit allen Folgeschäden vermeiden will, verzichtet sie an dieser Stelle auf eine Auflistung der konkreten und weiteren Eheverfehlungen des Beklagten und ihre Darlegung im Detail.“

HC Strache hat nun offenbar knapp zwei Monate Zeit, mit seiner Noch-Gattin einen Vergleich und ­somit eine „einvernehm­liche Scheidung“ abzuschließen.

Gemeinsame Auftritte des Paares hat es seit Monaten nicht mehr gegeben. HC Strache war letzte Woche bereits ohne Philippa auf einem „Männer-Urlaub“ – und kehrte just nach Ibiza zurück. Dorthin, wo sein Unglück begann …

Kommt der Rosenkrieg der Straches? Und warum?

Der Absturz: HC Strache beim Ibiza-Video mit "schoafa Russin"

Die Scheidungsklage von Phlippa gegen HC Strache enthält schwerste Vorwürfe.

War die ganze Ehe zwischen Philippa und HC Strache nur eine Medien-Show? Hat es die große Liebe der beiden nie gegeben?

In der Scheidungsklage fährt Wiens prominenteste Scheidungsanwältin, Kris­tina Venturini, jedenfalls schwerste Geschütze auf:

„Die Sehnsucht der Klägerin nach Geborgenheit, Vertrauen, Verständnis und Liebe wurde vom Beklagten in keiner Weise … erwidert.“

„Durch die dargelegten schweren Eheverfehlungen hat der Beklagte die Ehe aus seinem alleinigen Verschulden so unheilbar zerrüttet, dass die Wiederherstellung einer Lebensgemeinschaft nicht erwartet werden kann.“

Und dann – heftig: „Für den Fall, dass der Beklagte die Eheverfehlung bestreitet, behält sich die Klägerin die Vorlage von Sachbeweisen … vor.“

Strache äußert sich auf Facebook

Update: HC Strache hat sich nun auf Facebook zu Wort gemeldet. Er spricht von einer "enormen privaten Belastungsprobe", mit der die Straches seit seinem Rücktritt konfrontiert waren. "Die damit einhergehenden Verleumdungen und öffentlichen Anfeindungen haben unser gemeinsames Leben zwangsläufig sehr belastet. Nunmehr haben wir uns entschlossen getrennte Wege zu gehen. Von einer Trennung im Einvernehmen mit größtem wechselseitigen Respekt ist und war zwischen uns persönlich die Rede", so Strache weiter.