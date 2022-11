Heute Krisen-Sitzung im ORF

Alarm im ORF: Ab 2024 drohen in drei Jahren fast 300 Millionen Euro Minus.

Wien. Im öffentlichen Rundfunk bahnt sich ein Finanz-Desaster an: Für nächstes Jahr schaffte man durch Kürzungen knapp noch die schwarze Null, ab 2024 droht aber durch ­höhere Energie- und Personalkosten ein Mega-­Minus: Bis 2026 fehlen 290 Millionen Euro, sollte es nicht zu massiven Einschnitten kommen, schilderte ORF-General Roland Weißmann in einem Brief an den Stiftungsrat.

Krisensitzung. Heute tagt nun der Finanzausschuss zur Causa, am Donnerstag kommt der Stiftungsrat zusammen. Gegenüber ÖSTERREICH kündigt SPÖ-Stifungsrat Heinz ­Lederer einen bevorstehenden Sparkurs an.

Sparen. „Einen Blanko-Scheck an die Geschäftsführung darf und wird es nicht geben. Sowohl was das Programm angeht als auch finanziell muss drastisch adaptiert werden“, bekräftigt Lederer.