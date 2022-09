Grosz fordert EU-Austritt: So reagiert VdB

Präsidentschaftskandidat Gerald Grosz forderte heute den EU-Austritt Österreichs. "Man zündelt nicht", hält Van der Bellen dagegen.

Der Blogger und Ex-BZÖ-Politiker Gerald Grosz hat in einem Rundumschlag am Ballhausplatz sein Wahlprogramm präsentiert. Dieses beinhaltet die Entlassung der Regierung, die Auflösung des Parlaments, die Ausrufung von Neuwahlen, den Austritt aus der EU und ein Ende der Russland-Sanktionen. "Mein Ziel ist der Austritt aus der Europäischen Union. Ich will das gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes machen", erklärt er. Grosz zählt den Bundespräsidenten zum „Establishment“, das das Land in den Ruin geführt habe.

Van der Bellen reagierte im Zuge seiner Plakatpräsentation und warnte seinerseits vor einem "Öxit". Auch wenn er keinen Namen nannte, ist offensichtlich, wen er mit seiner Kritik meinte. "Mit Österreich spielt man nicht.", so der Bundespräsident. Man dürfe "nicht mit dem Feuer spielen". Er lehne es ab über einen Austritt aus der EU auch nur ansatzweise zu diskutieren.