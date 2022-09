Van der Bellen springt wieder über 50 % – spannender ist das Rennen um Platz 2.

Wien. Nach der Flaute der Aufschwung? In der aktuellen Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft zur Präsidentschaftswahl am 9. Oktober (1.000 Befragte vom 12. bis 13.09., max. Schwankung 3,16 %) kann Amtsinhaber Alexander Van der Bellen stark zulegen. Der Start des Wahlkampfs und die fruchtlose Mini-Elefanten-Runde im ORF bescheren dem Präsidenten 6 Punkte plus im Vergleich zur Vorwoche. 51 % würden bedeuten, dass VdB gleich im ersten Wahlgang gewählt wäre.

Um Platz 2 ist indes ein spannender Fight im Gange. Und zwar nicht — wie zu erwarten wäre – zwischen den Rechtskandidaten Walter Rosenkranz (FPÖ) und Ex-Krone-Schreiber Tassilo Wallentin. Nein, Rosenkranz verliert 4 Punkte, kommt nur noch auf 14 % und spürt plötzlich Bierpartei-Chef Dominik Wlazny vulgo Marco Pogo im Nacken. Der verliert zwar ebenfalls, liegt mit 13 % aber fast gleichauf mit dem FPÖ-Mann. Wallentin kommt auf 9 %, Blogger Gerald Grosz legt auf 7% zu, ihm nutzte das TV-Duell, MFG-Chef Brunner hat jetzt 5 %.